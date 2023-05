Spatenstich für neue Fabrik für PEM-Elektrolyse-Stacks in Hamburg

Gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft fand im Hamburger Stadtteil Rahlstedt der offizielle Spatenstich für eine neue Fabrik des Wasserstoffspezialisten H-TEC Systems statt. Das „H-TEC Systems Stack Manufacturing & Development Center“ wird künftig Stack-Entwicklung, -Fertigung, -Testing und -Service an einem Standort vereinen und langfristig mehrere hundert Mitarbeitende beschäftigen. Schon ab kommendem Jahr sollen dort PEM-Elektrolyse-Stacks mit einer potenziellen Gesamtelektrolysekapazität von bis zu 5 Gigawatt automatisiert hergestellt werden. Die Stacks bilden das Herzstück der PEM-Elektrolyseure, die am Firmenhauptsitz in Augsburg gebaut werden. Zusätzlich ist ein Kunden- und Trainingscenter geplant.

H-TEC Systems Gebäude im Victoria Park.

Der Bau der automatisierten Fabrik ist Teil des Forschungsprojekts PEP.IN und wird über das Wasserstoff-Leitprojekt H2Giga vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Ziel des Projekts ist die Erforschung von neuartigen Verfahren zur wettbewerbsfähigen und serienmäßigen Produktion von PEM-Elektrolyse-Stacks und -Elektrolyseuren in Deutschland, um grünen Wasserstoff bezahlbar und wettbewerbsfähig zu machen. Neben den bewährten S450-Stacks wird das Unternehmen in dem Stack Manufacturing & Development Center auch eine neue Stack-Generation mit höherer Leistung entwickeln und produzieren.

Hochmoderner Produktions- und Entwicklungsstandort

Der Neubau entsteht auf einem insgesamt 35.000 m2 großen Grundstück im Victoria Park, ein Gewerbegebiet im Hamburger Stadtteil Rahlstedt an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Auf einer Gesamtfläche von 18.000 m2 baut der Wasserstoffexperte dort einen hochmodernen und klimaneutralen Produktions- und Entwicklungsstandort. Der Neubau verfügt über eine Hallenfläche von 11.400 m2. Hinzu kommen 6.200 m2 für Büros und Sozialräume sowie eine 300 m2 große Dachterrasse.

Beim Spatenstich für das H-TEC Systems Stack Manufacturing & Development Center in Hamburg Rahlstedt (v.l.): Dr. Uwe Lauber (CEO MAN ES), Robin v. Plettenberg (CEO/CSO H-TEC Systems), Dr. Andreas Dressel (Finanzsenator der freien Hansestadt Hamburg).

Zur Gewinnung regenerativer Energie werden auf dem Gebäude sowie auf dem angrenzenden Parkhaus Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu 2 Megawatt installiert. Die Beheizung der Gebäude erfolgt mit Fernwärme. Regenwasserzisternen sollen für die Bewässerung der Grünanlagen sorgen. Die Stellplätze für Pkw und Fahrräder werden mit E-Ladesäulen vorgerüstet. Für die Immobilie wird eine Zertifizierung nach dem Platin-Standard angestrebt, die höchste Qualitätsauszeichnung, die die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zu vergeben hat.