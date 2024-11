Großes Marktpotenzial für Smart Building

Smarte Technologien für nachhaltige Energienutzung in Gebäuden bieten enorme Wachstumschancen und könnten sich zu einem der führenden Marktsegmente der kommenden Jahre entwickeln. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller Trendreport des Elektrogroßhändlers Sonepar, der auf umfassenden Big-Data-Analysen basiert. Anstatt mögliche Markttrends aus Modellrechnungen abzuleiten, geht der Trendreport einen anderen Weg: Er beleuchtet die Entwicklung der öffentlichen Relevanz von Themen aus der Gebäudetechnik von 2023 bis 2024. Die zentrale Erkenntnis: Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz stehen im Fokus der Aufmerksamkeit. Doch während konventionelle Energietechnik an Interesse verliert, rücken ganzheitliche Konzepte wie Wärmerückgewinnung und smarte Technologien wie Lichtmanagementsysteme und Smart-Home-Lösungen in den Vordergrund.

Smart Home, LED-Lichttechnik und Photovoltaik führen das Themen-Ranking des Trendreports 2023 bis 2025 an.

Nachhaltige und vernetzte Energielösungen

Die Trendanalyse 2025 identifiziert Energieeffizienz als eines der wichtigsten Zukunftsthemen im Bausektor und der Gesellschaft. Das öffentliche Interesse an intelligenten Gebäude- und Energietechnologien nehme rasant zu. So ist „Smart Home“ inzwischen das erfolgreichste Marktthema in den sozialen Medien. Noch bis 2023 hatte es im Reichweiten-Ranking außerhalb der Top-Drei gelegen. Laut Prognose wird das Interesse an Smart Home auch im Jahr 2025 stark wachsen und seine Führungsposition ausbauen.

Die Reichweite von Themen aus dem Umfeld Smart Technology wird nach Prognosen von Sonepar weiter steigen.

Die Sonepar-Trendanalyse zeigt, wie sich das Interesse des Marktes in Richtung nachhaltiger und vernetzter Energielösungen entwickelt. Es ist abzulesen, dass Smart Home nicht nur im Endkundenmarkt (residential), sondern auch im Gewerbesektor (commercial, industrial) an Bedeutung gewinnt. Entscheider aus Baugewerbe und Architektur setzen zunehmend auf diese Technologien.