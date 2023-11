Gasspeicher in Deutschland sind zu 99,9 Prozent gefüllt

Die Versorgung Deutschlands mit Erdgas ist nach Berechnungen vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) für die bevorstehenden Wintermonate gesichert. Dies ist insbesondere deshalb von Wichtigkeit, da fast jede zweite Wohnung in Deutschland mit Erdgas geheizt wird. „Die Gasspeicher sind mit exakt 99,9 Prozent nahezu vollständig gefüllt. Selbst wenn es vereinzelt zu sehr kalten Wochen oder gar Monaten kommen sollte, besteht kein Grund, an der Versorgungssicherheit zu zweifeln“, sagte Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW, bei der Fachkonferenz „Wintervorsorge 2023/2024“ am 7. November des Verbandes.

Die aktuelle Prognose des DVGW lässt darauf schließen, dass die Wintervorsorge bei Erdgasen gewährleistet ist.

Krisenmanagement von Gaswirtschaft und Politik

„Die Situation der positiven Füllstände ist auch ein Resultat erfolgreicher Bemühungen der Gaswirtschaft und der Bundesregierung in diesem und letztem Jahr“, meint DVGW-Chef Linke. „Gemeinsam ist es uns gelungen, nach dem Ausfall von russischem Pipelinegas als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, durch strategisch kluge Entscheidungen wie etwa dem zügigen Bau von LNG-Einspeisepunkten weitere Möglichkeiten zu schaffen, den Gasimport zu diversifizieren und damit allen Akteuren mehr Handlungsspielraum zu geben.“ Für die Versorgungssicherheit spielt der Zufluss durch Liquefied Natural Gas (LNG), also Flüssigerdgas, eine wichtige Rolle. Dieses wird über Schiffe angeliefert und an aktuell drei Einspeisepunkten übernommen. Die Verfügbarkeit wird zusätzlich über das europäische Transportnetz gewährleistet. Insgesamt importierte die Bundesrepublik in den vergangenen 12 Monaten circa 4,56 Megatonnen LNG.

Weitere Informationen zu den Gasspeicherständen sind auf der DVGW-Webseite zu finden.