European Heat Pump Summit: Vorträge zu topaktuellen Themen

Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl Auch der diesjährige European Heat Summit bietet ein fachlich hochwertiges Programm. Bild: NürnbergMesse / Heiko Stahl European Heat Pump Summit – powered by Chillventa – ist weltweit eine der wichtigsten Dialogplattformen für die Wärmepumpen-Community. Auch dieses Jahr bietet die Veranstaltung wieder ein fachlich hochwertiges Programm. Neben den zahlreichen Vorträgen zu topaktuellen Themen gibt das Format den internationalen Teilnehmern Raum für den persönlichen und fachlichen Austausch. In der Foyer-Expo präsentieren 30 Unternehmen der Fachwelt ihre Produkte und Dienstleistungen. Der achte Summit findet am 24. und 25. Oktober 2023 im Messezentrum Nürnberg statt.



Programm-Highlights



In den Vorträgen werden u. a. die Aktionspläne „Green Deal, REPower, Leading the way to net zero, Heat Pump ready programme, Green Heating and the EU Heat Pump accelerator” aufgezeigt und diskutiert. Aber auch die Herausforderungen durch mögliche zukünftige Regelungen der EU und in UK werden in vier Vorträgen aufgegriffen. Weitere Vorträge der Industrie sowie von Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen thematisieren u. a. die Punkte Kältemittel, Akustik, Wärmeübertrager, Verdichter, Line-Components und Regelung unter den Aspekten Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Anwendungsgrenzen betrachtet.

Dem Thema Anwendung in Wohngebäuden und im Haushalt ist ebenfalls ein Block mit vier Vorträgen gewidmet, in dem u. a. die weiteren Ergebnisse von umfassenden Feldmessungen aus der Praxis vorgestellt werden: Einsatz von 75 Außenluft- und Erdwärmepumpen in älteren unsanierten oder sanierten Wohngebäuden mit überraschenden Ergebnissen. Die von der Tagespresse aufgegriffenen und viel diskutierten Themen KI und IoT sind auch bei Wärmepumpen von großer Bedeutung und werden in den zugehörigen Vorträgen in Tiefe behandelt. Die Verwendung von IoT-fähigen Produkten und Serviceleistungen wurden z. B. anhand von 40 Fallstudien analysiert. Darüber hinaus gehören zum Programm auch diverse Vorträge zum Einsatz von Wärmepumpen im industriellen Umfeld.



Das Programm und alle Vortragstitel mit kurzen Inhaltsbeschreibungen gibt es auf der Website der Veranstaltung. Alle Präsentationen werden in Englisch vorgetragen.