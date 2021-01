ETIM-Daten von Kludi

Foto: Kludi GmbH & Co. KG

In einem gemeinsamen „Best Practice“-Projekt mit der Arbeitsgemeinschaft Neue Medien der deutschen Sanitärindustrie e.V. – kurz: ARGE Neue Medien – hat der Sauerländer Armaturenspezialist Kludi (www.kludi.com) seine kompletten Produktdaten auf Basis von „ETIM 7“ bearbeitet.

„Wir haben unsere sämtlichen Artikelstammdaten in dieser hochwertigen ETIM-Qualität aufbereitet und eindeutig klassifiziert“, erzählt Christoph Reiß, der im Kludi-Produktmanagement das Projekt verantwortet. „Damit machen wir unseren Partnern in Fachhandel und im Sanitärhandwerk ihr Geschäft im professionellen Vertrieb über digitale Kataloge wie etwa das SHK-Branchenportal und elektronische Marktplätze deutlich einfacher, sodass sie am Ende Zeit gewinnen und ‚mehr vom Tag‘ haben.“

ETIM-Daten schaffen dafür die Grundlage, indem sie – ausgerichtet an den spezifischen Branchenbedürfnissen – Produkte technisch nach einheitlichen Vorgaben beschreiben und eindeutig einer der rund 2.700 Artikelklassen zuordnen, die der aktuelle ETIM-Standard für die SHK-Branche umfasst.