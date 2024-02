Energiewende und Wärmeversorgung im Fokus

Messe E-world vom 20. bis 22. Februar 2024 in Essen

Auf der Messe E-world, die vom 20. bis 22. Februar 2024 in Essen stattfindet, präsentieren sich Aussteller aus allen Bereichen der Energiewirtschaft, Wissenschaft und Technik, um ihre Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung aufzuzeigen. Auf vier Bühnen findet an allen Veranstaltungstagen ein international besetztes Bühnenprogramm mit Diskussionsrunden, Vorträgen und Podcast-Aufzeichnungen statt. Die offenen Fachforen „Future“, „Change“, „Hydrogen Solutions“ und „New Energy Systems“ sind mit Messeticket kostenlos und ohne Anmeldung besuchbar. Dabei wird über Themen wie u. a. Smart Meter, kommunale Wärmeplanung und internationale Best Practices z. B. aus Schweden, Island oder Großbritannien gesprochen.

Mit Fokus auf die Wärmeversorgung werden u. a. Themen zu Versorgungssystemen auf der Grundlage kalter Nah- und Fernwärme sowie bidirektionale Netze im Neubau betrachtet. Ein Augenmerk liegt bei den Ausstellern auf der Integration und Kombination von regenerativen Wärme- und Kältequellen, Kurz- und Langzeitspeichern sowie auf der Einbindung thermodynamischer Wandler.

Die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG) präsentiert auf der Messe u. a. ihre Forschung für klimaneutrale Energiesysteme. Gezeigt werden Schrägbohrtechnik für Erdwärmesonden in Bestandsquartieren, Hochtemperatur-Wärmepumpen für Industrieprozesse bis 200 °C sowie Planungs- und Simulationswerkzeuge als Basis einer Sektoren-überschreitenden Energieversorgung in Quartieren. Weitere Informationen zur Messe sowie den Hallenplan und die Ausstellerliste sind über die Webseite der Messeorganisation zu finden.