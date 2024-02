Vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen beim Klimaschutz und bei der Beschaffung von Wohnraum steht die energetische Sanierung im Gebäudebestand im Zentrum der Planer- und Sachverständigen-Tage der Bernhard Remmers Akademie. Dabei geht es neben der Bestandsaufnahme und Bauzustandsanalyse auch um die Frage, wie man Wohnraum durch die energetische Sanierung von Gebäudeuntergeschossen schaffen kann. Darüber hinaus behandeln die Referenten die nachträgliche Bauwerksabdichtung nach WTA und berücksichtigen aktuelle Fördermöglichkeiten. Seminartermine in Norddeutschland behandeln speziell die Sanierung von Ziegel- und Backsteinmauerwerk, während in den Seminaren in Süd-, Ost- und Westdeutschland die Instandsetzung von Gebäudesockeln thematisiert wird.

Die nächsten zehn Präsenztermine finden im 1. Quartal 2024 in Hannover (01.02.), Neumünster (20.02.), Hamburg (21.02.), Linstow (22.02.), Berlin (27.02.), Leipzig (28.02.), Dresden (29.02.), Köln (05.03.), Frankfurt (06.03.) und München (07.03.) statt. Die Anerkennung als Fortbildung im Sinne der Fortbildungsordnung der Architekten- und Ingenieurkammern ist beantragt. Die Bildungseinrichtung wird durch die ZDH-Zert, dem Zertifizierungsdienstleister des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, regelmäßig nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Weitere Informationen und die Teilnahme sind über die Webseite des Veranstalters aufrufbar.