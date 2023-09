Ei Electronics veröffentlicht BIM-Daten für Rauchwarnmelder

Mit dem „Ei6500-OMS“ seien erstmals BIM-Daten für einen ferninspizierbaren Rauchwarnmelder am deutschen Markt verfügbar, so der Hersteller.

Bild: Ei Electronics Mit dem „Ei6500-OMS“ seien erstmals BIM-Daten für einen ferninspizierbaren Rauchwarnmelder am deutschen Markt verfügbar, so der Hersteller. Bild: Ei Electronics Ei Electronics stellt ab sofort BIM-Daten für seine Warnmelder bereit. Den Anfang macht der ferninspizierbare Rauchwarnmelder „Ei6500-OMS“. Der Melder nutzt den herstellerneutralen Datenstandard Open Metering System OMS und sei prädestiniert für eine BIM-Planung, da er interoperabel ist und sich leicht in digitale Gebäudemanagementstrukturen integrieren lasse. Mit dem „Ei6500-OMS“ sei jetzt laut Hersteller erstmals überhaupt ein ferninspizierbarer Rauchwarnmelder als BIM-Objekt am deutschen Markt verfügbar.

Die Datei steht kostenlos im Revit-Format auf www.bimobject.com/de/ei-electronics-kg zum Download zur Verfügung. Die BIM-Daten für weitere Warnmelder seien in Vorbereitung und werden schrittweise ergänzt. Geplant sind darüber hinaus BIM-Objekte der Koppelmodule „Ei407“, „Ei450“ und „Ei414“ zur Alarmweiterleitung bzw. Integration in Smart Home- und Smart Building-Systeme.

Ei Electronics will mit der Bereitstellung von BIM-Daten die Wohnungswirtschaft sowie Architekten und Fachplaner unterstützen und auch mit Blick auf den Brandschutz die digitale Planung von Wohngebäuden erleichtern.