DKV-Kolloquium: Herausforderungen 2021 für Kälte‐, Klima‐ und Wärmepumpentechnik

Zum neunten Mal veranstalten DKV und IZW gemeinsam das Kolloquium „Aktuelle Herausforderungen für die Kälte‐, Klima‐ und Wärmepumpentechnik“ und wollen damit umfassend über die Themen zu Beginn des Jahres informieren. Diesmal ist das Kolloquium des DKV und IZW wird eine Online-Veranstaltung und findet am 09. März 2021 von 10 bis 16:30 Uhr statt.

2020 gab es einen Durchbruch bei Heizungswärmepumpen in Wohngebäuden berichten: Der Zuwachs von 80.000 auf 120.000 Stück wurde stark durch die staatlichen Fördermaßnahmen unterstützt. Neben den umweltschonenden Heizsystemen für die Raumheizung wird immer deutlicher, dass die Anwendung von Wärmepumpen für industrielle und gewerbliche Prozesse die nächste große Aufgabe ist und einen beachtlichen Beitrag zur Verwirklichung der deutschen und europäischen Klimaziele darstellt. Auch wenn man derzeit von einem „Hype“ bezüglich der Wasserstoffanwendung in den Medien sprechen kann, ist die Wärmepumpentechnik eine bereits bestens ausgereifte und weltweit erfolgreich eingesetzte umweltschonende Anwendung für Industrie und Gewerbe.

Die diesjährigen Schwerpunkte des Kolloquiums sind die Erfahrungen aus umgesetzten Projekten in Dänemark, Österreich, Schweiz und Deutschland. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Anwendung in Fernwärmenetzen oder besser in Kälte‐ und Wärmenetzen. Für Hochtemperatur‐WP und WP für Trocknungsprozesse werden der derzeitige Stand und die Entwicklungsperspektiven aufgezeigt. Außerdem werden zwei neue Forschungseinrichtungen vorgestellt.

Die Veranstaltung wird als reines Online‐Event angeboten. Als Video‐Konferenzsystem wird Zoom genutzt. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie zeitnah vor dem Veranstaltungstag Ihren Zugangscode. Fragen können ausschließlich über den Chat gestellt werden.