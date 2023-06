Digitales Technikforum 2023 von Buderus

Um den Einbau einer Wärmepumpe sicher planen zu können, stehen Experten beim digitalen Technikforum für Fragen zur Verfügung.

Buderus wieder sein Technikforum an. Es richtet sich an planende Heizungsfachbetriebe, Planer, Ingenieurbüros, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten und Bauträger. In Zeiten des Umbruchs und gesetzlicher Neuerungen steht das Unternehmen seinen Partnern zur Seite und informiert über die aktuellen Regelungen im Bereich Elektrifizierung. Im Mittelpunkt steht das Thema Wärmepumpen. Das Forum findet am Dienstag, 27. Juni 2023 digital statt. Eine kostenfreie Anmeldung zu dieser und weiteren Veranstaltungen des Herstellers ist auf dessen Website möglich.

Beim Technikforum erfahren Teilnehmer, wie sie in Anbetracht der aktuellen sowie potenziellen, zukünftigen Gesetze und Verordnungen sicher planen können. Dabei stehen Wärmepumpen im Neubau und Bestand im Fokus. Auch die Themen Hybridheizungen, Elektrifizierung im größeren Leistungsbereich und vernetzte Systeme sind Teil des Programms. Die beiden Experten Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energien an der HTW Berlin, und Sebastian Burhenne, Verkaufsleitung Produkt- und Portfoliomanagement, Planung und Qualifizierung der Bosch Thermotechnik GmbH, bringen ihre Sicht aus Wissenschaft und Technologie mit ein. Mit den Experten können die Teilnehmer im Live-Chat diskutieren und ihnen Fragen stellen.