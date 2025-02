Digitaler DGNB Jahreskongress 2025

Am 25. und 26. Februar 2025 lädt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) e.V. wieder zu ihrem digitalen Jahreskongress. Zum vierten Mal in Folge bietet das Programm über zwei Tage hinweg diverse Formate aus Impulsvorträgen, Gesprächs- und Diskussionsrunden. Herausgearbeitet werden die Vielfalt an Möglichkeiten, Perspektiven und Handlungsoptionen beim nachhaltigen Bauen. Neben dem Suffizienzprinzip geht es am ersten Tag um die Ressourcenfrage, um die Transformationsfinanzierung und um den kommunalen Bestand. An Tag zwei stehen Gebäude mit Vorbildfunktion, das nachhaltige Bauen in Europa, nachhaltige Unternehmensimmobilien und das S in ESG im Fokus.

Der DGNB Jahreskongress 2025 ist bei der Teilnahme an allen Programmpunkten von der Architektenkammer Baden-Württemberg als Fort- oder Weiterbildung mit einem Umfang von acht Unterrichtsstunden anerkannt.

Bild: DGNB Der DGNB Jahreskongress 2025 ist bei der Teilnahme an allen Programmpunkten von der Architektenkammer Baden-Württemberg als Fort- oder Weiterbildung mit einem Umfang von acht Unterrichtsstunden anerkannt. Bild: DGNB

„Unser digitaler DGNB Jahreskongress gehört mittlerweile zu den Highlights im Jahr, wenn es darum geht, die Komplexität des nachhaltigen Bauens aufzubrechen und im Detail zu behandeln. Das Format zeichnet sich neben der Themenvielfalt durch die große Variation aus hochkarätigen Keynotes, tiefgreifendem Expertenwissen und dem persönlichen Austausch im digitalen Raum aus“, sagt Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand der DGNB. Um am digitalen DGNB Jahreskongress 2025 teilzunehmen, ist eine Anmeldung über die DGNB Webseite erforderlich. Unter dem Link gibt es auch das vollständige Programm in der Übersicht.