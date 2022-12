Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Vereins freuen sich über mehr als 2.000 Mitglieder

Bild: DGNB Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Vereins freuen sich über mehr als 2.000 Mitglieder Bild: DGNB DGNB e. V. hat nun mehr als 2.000 Mitgliedsorganisationen. Damit konnte der Non-Profit-Verein allein in diesem Jahr bereits mehr als 500 Neumitglieder begrüßen. Die enorm positive Entwicklung spiegelt sich auch in allen weiteren Bereichen des Netzwerks wider: Die Kurse der DGNB-Akademie sind über Monate hinweg weitgehend ausgebucht und die DGNB-Zertifizierung vermeldet Rekord-Anmeldezahlen. Noch 2023 wird außerdem die 10.000. DGNB-Auszeichnung vergeben.

Mit ihren 2.000 Mitgliedsorganisationen ist die Gesellschaft Europas größtes Netzwerk für nachhaltiges Bauen, weltweit liegt sie inzwischen auf Platz 2 unter den Green Building Councils. Architekturbüros, Planende und Beratende treffen hier auf Bauherren, Projektentwickler, Unternehmen der Bauindustrie und Produkthersteller. Auch die Finanzwirtschaft, Kommunen, Vereine und Verbände sowie Hochschulen unterstützen den Mitmach-Verein. Sogar Privatpersonen werden immer häufiger Teil der Gesellschaft, mittlerweile sind mehr als 150 von ihnen als sogenannte Teilmit-glieder dabei.

Im Fokus der Arbeit des Vereins steht das Thema Wissensvermittlung. Im Rahmen der DGNB-Akademie wurden bereits mehr als 8.000 Personen in 45 Ländern zu Experten für nachhaltiges Bauen geschult. Über die Kooperation mit rund 90 Hochschulen setzt die Gesellschaft schon in der universitären Grundlagenausbildung Anreize zum nachhaltigen Planen und Bauen. International erfolgreich ist der Verein auch mit seiner Gebäude- und Quartierszertifizierung: Fast 10.000 Projekte in rund 30 Ländern wurden bereits ausgezeichnet.