Deutscher Ingenieurtag 2025 – Zukunft Standort Deutschland

Wie der Standort Deutschland langfristig gestärkt werden kann, ist die Leitfrage der Initiative „Zukunft Deutschland 2050“ vom Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) – und des diesjährigen Deutschen Ingenieurtags (DIT) am 15. Mai 2025 in Düsseldorf, dem Summit für den Technologiestandort Deutschland. Hier sollen die Weichen gestellt werden, um Deutschlands wirtschaftliche Stärke zurückzugewinnen. Gemeinsam möchte der VDI verschiedene Zukunftsthemen und vielversprechende Lösungsansätze in den Blick nehmen.

Der Deutsche Ingenieurtag findet am 15. Mai 2025 in Düsseldorf statt.

Darüber hinaus gibt es praxisorientierte Workshops und zahlreiche Netzwerkmöglichkeiten mit Ingenieuren und Entscheidern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Teil des DIT 25 ist auch der Young Engineers Kongress. Zudem lädt das VDI-Netzwerk Frauen im Ingenieurberuf mit dem Projekt VDI-WoMentorING zu einem Programm mit hochkarätigen Speakerinnen und Speakern zum Austausch zu „Future Skills“ ein. Eine Anmeldung ist über die Webseite des VDI möglich.