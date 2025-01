Carrier eröffnet größtes Depot für Mietklimaanlagen in Europa

Carrier Rental Systems, ein Unternehmensbereich der Carrier Klimatechnik GmbH, hat in Gelsenkirchen ein neues Depot für seinen Mietgerätepark mit rund 25.000 m² Nutzfläche im Innen- und Außenbereich in Betrieb genommen. Über 4.000 Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, darunter Wärmepumpen, Kühltürme, Chiller und Rooftop-Geräte, sind dort ständig verfügbar. Carrier unterstreicht mit der Investition nach eigenen Angaben sein Engagement für Wachstum und Innovation im Bereich Mietlösungen. Das Depot dient als Zentrallager für die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ermöglicht eine schnelle und effiziente Belieferung der gesamten DACH-Region. Ein weiteres Rental-Depot befindet sich in Massenbach bei Heilbronn.

Modernster technischer Standard

Das neue Depot verfügt über drei Hallenkräne mit einer Tragkraft von bis zu 10 t und bietet auf der Nutzfläche im Innen- und Außenbereich Platz für den wachsenden Maschinenpark. Neben Lagerflächen stehen auch Büroflächen zur Verfügung. Umweltfreundliche Systeme wie die Regenwassernutzung spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die Qualitätssicherung und der Schutz von Mitarbeitenden, Partnern und Kunden. So soll das neue Depot die höchsten Standards erfüllen, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten.

Das Team von Carrier Rental Services möchte die wachsende Nachfrage nach temporärer Kälte-, Klima- und Heizungstechnik mit dem neuen Depot in Gelsenkirchen bedienen.

Umfassende Test- und Schulungsmöglichkeiten

Mit einem 250 m² großen, vollautomatisierten, überdachten Prüfstand mit moderner Regelungstechnik und bester Klassifizierung stellt das neue Depot laut Carrier optimale Voraussetzungen zur Verfügung, um Geräte intensiv zu testen, zu protokollieren und an Kundenanforderungen anzupassen. In Kooperation mit dem Informationszentrum für Kälte-, Klima- und Energietechnik (IKKE) in Duisburg bietet Carrier nun eine umfassende Testinfrastruktur: Das IKKE testet und konfiguriert Anlagen bis 50 KW, das Depot Gelsenkirchen Anlagen ab 50 KW. Techniker, Servicepersonal und Auszubildende erhalten Ad-hoc-Live-Schulungen an allen verfügbaren Maschinen.

Bedarfe bestmöglich bedienen

Carrier Rental Systems hatte 2024 nach eigenen Angaben einige Großaufträge zu erfüllen, darunter internationale Sportevents an verschiedenen Orten in Deutschland. Um alle Kunden während der Veranstaltungen und die insgesamt steigende Nachfrage nach Mietlösungen ohne Einschränkungen bedienen zu können, investierte das Unternehmen in eine deutliche Vergrößerung seines Maschinenparks. Mit den neuen Räumlichkeiten in Gelsenkirchen entstand das größte Lager von Carrier Rental Systems in Europa. „Der Bedarf an temporärer Klimatisierung für Veranstaltungen, aber auch für Produktionsprozesse in Industrie, Büro und Gewerbe ist immens gestiegen“, sagt Sven Vogl, HVAC Central Europe Rental Systems Director. „Unser kürzlich eröffnetes Depot für mobile Mietklimasysteme in Gelsenkirchen markiert einen bedeutenden Meilenstein. Es unterstreicht unseren Fokus auf Expansion und innovative Entwicklungen im Sektor der temporären Kälte-, Klima- und Heizungstechnik.“