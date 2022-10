Bild: BVF Bild: BVF BVF) hat eine neue Richtlinie „ 15.5 Kühlen und Heizen mit Deckensystemen: Konvektive Hochleistungsdecken “ herausgegeben. Diese zeigt u. a., wie die Technologie das Abführen hoher Wärmelasten bei größtmöglicher Behaglichkeit ermöglicht. Anders als bei der geschlossenen Kühldecke wird aufgrund der offenen Deckenkonstruktion auch die dem Raum abgewandte Seite zur Kühlung und Heizung genutzt. Die Leistung summiert sich aus Strahlung und Konvektion und kann bis zu dem doppelten einer geschlossenen Kühldecke betragen.

Diese Systeme, in Fachkreisen auch „Konvektionsdecke“ genannt, werden zur Abfuhr hoher Wärmelasten in häufig hohen Räumen verschiedener Nutzung, z. B. Flughäfen, Film- und Fernsehstudios, Ausstellungsräume etc. eingesetzt. Derartige Decken unterscheiden sich im Prinzip durch zwei verschiedene Systemvarianten:

▪ Sichtbare Systeme (Produktionsstätten, Industrie u. Gewerbe, TV- Film Studios, etc.) ▪ Verdeckte Systeme oberhalb eines offenen Deckensystems (Büros, Eingangshallen, etc.)

Je nach Konstruktion und Ausführung können diese entsprechend der zu erzielenden Kühlleistung in verschiedenen Winkeln ausgerichtet werden. So kann der konvektive Anteil bis auf ca. 60 – 70 % erhöht werden. Je nach Konstruktion sind Leistungen bis zu 210 W/m2 möglich. Es besteht aber auch die Möglichkeit, mit von der sichtbaren Decke abgehängten Konstruktionen zu arbeiten. Diese Konstruktionen werden in Fachkreisen Kühldeckensegel genannt, die zunehmend im Objektbau als gestalterisches Element, einschließlich Beleuchtung (LED-Technik), Verwendung finden.

Die Richtlinie 15.5 Konvektive Hochleistungsdecken aus der Richtlinienreihe Kühlen und Heizen mit Deckensystemen fasst anschaulich alles Wissens- und Beachtenswerte zusammen und ist auf der Website des BVF zum Download verfügbar.