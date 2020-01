Bitzer knackt in Schkeuditz die Dreimillionenmarke!

Andreas Riesch, Direktor Vertrieb Deutschland und Schweiz bei Bitzer (v.l.n.r.), mit den Vertretern von Vötsch des Standorts Balingen Thomas Jarck, Standortleiter, Mario Hecht, Produktionsleiter, Peter Stooss, Manager Production Material, Jochen Urban, Abteilungsleiter Konstruktion Sondermodifikationen, und Carsten Bräuer, Leiter Entwicklung und Versuch

Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH hat im Werk Schkeuditz bei Leipzig das dreimillionste Produkt (Verdichter und Verflüssigungssätze) gefertigt. Das Jubiläumsprodukt konnte die Vötsch Industrietechnik GmbH entgegennehmen, die es in einem ihrer Screening-Geräte für Umweltsimulationen einsetzt.



Vötsch am Standort Balingen entwickelt und baut Prüfsysteme zur Qualitätssicherung in den Bereichen Umweltsimulation. Hier kommt Bitzer ins Spiel: Vötsch setzt die Produkte für Klima-Anwendungen in Prüfräumen mit Temperaturbereichen von –10 bis +95 °C und in Temperaturbereichen von –80 bis +180 °C ein.



Seit 1991 fertigt Bitzer Hubkolbenverdichter und Verflüssigungssätze am Standort Schkeuditz. Im November 2019 knackte die dortige Produktion die Dreimillionenmarke – das Jubiläumsprodukt konnte Carsten Bräuer, Leiter Entwicklung und Versuch bei Vötsch, in Balingen in Empfang nehmen.