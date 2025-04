Beteiligung von Kemper an Embedded Data

Zum 1. Januar 2025 ist die Beteiligung der Gebr. Kemper GmbH + Co. KG am Software-Unternehmen Embedded Data GmbH in Kraft getreten. Kemper, Unternehmen für hygienische Trinkwasserinstallationen, verspricht sich hierdurch einen maßgeblichen Know-how-Zugewinn bei der Entwicklung innovativer Technologien für die Digitalisierung von Trinkwasserinstallationen. Nach der bereits in 2024 laut Unternehmensangaben erfolgten Beteiligung als Gesellschafter an der IoT-Plattform Wibutler ist dies der nächste Schritt, um die Kompetenz im Bereich Digitalisierung weiter auszubauen.

Dr. Michael Rehse, Geschäftsführer Guss- und Gebäudetechnik bei Kemper, sagt: „Auf unserem Weg, die Welt des Trinkwassers weiter zu digitalisieren, sind wir bestrebt, die innovativsten Technologien zu integrieren. Durch unsere neu geschlossene Beteiligung an der Embedded Data GmbH ist uns dies in Bezug auf unsere IoT- und Cloud-Angebote einmal mehr erfolgreich gelungen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise mit Jakob Bysewski und seinem Team.“ Auf der diesjährigen ISH in Frankfurt stellte Kemper erstmals sein neues Konzept „Pro“ zur Digitalisierung von Trinkwasserinstallationen vor. Des Weiteren wurden auf der Weltleitmesse u. a. die ersten digitalen Produkte präsentiert – das Portfolio wird künftig um viele weitere wachsen.