BDH fordert Schub für Effizienzmaßnahmen

Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) weist in einem veröffentlichten Positionspapier auf die Bedeutung von Energieeffizienzmaßnahmen in Gebäuden hin. Insbesondere vor dem Hintergrund des derzeit rückläufigen Marktes für Wärmeerzeuger und den zugleich ambitionierten Klimaschutzzielen spielten Energieeffizienzmaßnahmen eine wichtige Rolle, so der Verband. Zu diesen Maßnahmen gehören zum Beispiel der Tausch der Heizungspumpe, der hydraulische Abgleich oder die Optimierung der Regelungseinstellungen. „Der Fokus der energiepolitischen Debatte und der Öffentlichkeit lag zuletzt sehr stark auf dem Wärmeerzeuger. Dabei können bereits einfache und geringinvestive Maßnahmen zur Verbesserung der Anlageneffizienz in Gebäuden beitragen und Energieeinsparungen und Emissionsminderungen erzielen“, sagt Dr. Norbert Azuma-Dicke, Leiter Politik und Strategie im BDH und Vorsitzender der BDH-Arbeitsgemeinschaft Energieeffizienz. Die in der Arbeitsgemeinschaft organisierten Hersteller hatte das Papier gemeinsam erarbeitet.

Das Positionspapier „Energieeffizienz in Gebäuden: Geringinvestive Maßnahmen zur Minderung des Energieverbrauches“ wurde vom BDH im Rahmen seines politischen Diskussionsformates „#connectingehatcompact“ vorgestellt.

Das Positionspapier mit dem Titel „Energieeffizienz in Gebäuden: Geringinvestive Maßnahmen zur Minderung des Energieverbrauches“ stellte der BDH im Rahmen seines politischen Diskussionsformates „#connectingehatcompact“ am 06. November in der Berliner Eventlocation Fabrik 23 vor. Neben Vertretern der Heizungsindustrie und des Fachhandwerks nahmen an der Debatte auch Andreas Jung, MdB, CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christina-Johanne Schröder, Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und Dr. Nina Scheer, MdB, SPD- Bundestagsfraktion teil. Als Mitveranstalter traten neben dem BDH erneut der Deutsche Großhandelsverband Haustechnik (DG Haustechnik), die Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VdZ) und der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) auf. Das Positionspapier ist steht nachfolgend zum Download bereit.