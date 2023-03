Artur Miruchna wird neuer Geschäftsführer der Doyma GmbH & Co

Wechsel an der Spitze

Artur Miruchna (43) übernimmt die Geschäftsführung bei Doyma.

Bild: Doyma Artur Miruchna (43) übernimmt die Geschäftsführung bei Doyma. Bild: Doyma Doyma GmbH & Co, dem Experten für Brandschutz- und Dichtungssysteme, steht ein Wechsel an der Unternehmensspitze an. Artur Miruchna (43) übernimmt die Geschäftsführung des Unternehmens aus dem niedersächsischen Oyten. Er löst damit den langjährigen Geschäftsführer René Hartwig (63) ab, der nach 23 Jahren im Sommer 2023 das Unternehmen verlassen wird, um sich verstärkt seinem Privatleben und neuen Projekten zu widmen.

Miruchna verfügt über langjährige Erfahrung als Geschäftsführer in international agierenden Familienunternehmen. Er ist bereits seit November 2022 im Unternehmen tätig und hat sich in dieser Zeit intensiv auf seine neuen Aufgaben vorbereitet. Auch die beiden geschäftsführenden Gesellschafterinnen Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes und Tanja Kraas freuen sich über die Zusammenarbeit mit Miruchna.