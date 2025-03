Altbauten luftdicht sanieren

Am 16. und 17. Mai 2025 findet im Hannover Congress Centrum das 14. Internationale Buildair-Symposium statt. Eines der Themen, die das Branchentreffen prägen werden, beschäftigt sich damit, Bestandsgebäude luftdicht zu sanieren. Außerdem werden neue Methoden zur Leckageortung diskutiert. Organisiert wird das Symposium vom Energie- und Umweltzentrum am Deister.

Das Orten von Leckagen ist und bleibt ein ganz wesentlicher Faktor für die luftdichte Gebäudehülle. Vertreter mehrerer Einrichtungen werden dafür beim Symposium neue Methoden und Geräte auf der Basis von Ultraschall vorstellen. Was leisten die akustischen bzw. thermo-akustischen Verfahren und wie können sie die bislang üblichen Methoden ergänzen? Außerdem zeigt das Symposium, dass Wärmebrücken mittels Thermografie nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ bewertet werden können.

Anforderungen an Planung und Ausführung

Zuletzt wird auch die Diskussion über die allgemein anerkannten Regeln der Technik und ihre Zukunft intensiviert. Auch dieses Thema wird die Leittagung zur Gebäudeluftdichtheit aufgreifen. Das internationale Buildair-Symposium wird erneut von einer Fachausstellung begleitet, in der sich Teilnehmer über passende Bauprodukte und Dienstleistungen informieren können. Noch mehr Zeit Austausch gibt es beim Conference Dinner am Freitagabend.

Für die Teilnahme am Symposium können sich insgesamt je 12 Unterrichtseinheiten für Wohngebäude, Nichtwohngebäude und Energieaudit DIN 16247 zur Verlängerung des Eintrags in der Energieeffizienz-Expertenliste gutschreiben lassen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.