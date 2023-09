65-jähriges Firmenjubiläum von ABB Striebel & John

Mitte der 1970er Jahre wurden die Produktionshallen von Striebel & John auf einer grünen Wiese im heutigen Industriegebiet von Sasbach gebaut. Das Verwaltungsgebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam 2001 hinzu.

Striebel & John produziert, entwickelt und vertreibt maßgeschneiderte Energie-Verteilersysteme vom Einfamilienhaus bis zum großen Industriekomplex. Was vor 65 Jahren mit Franz Striebel und fünf Beschäftigten am Standort Sasbach im Schwarzwald begann, hat sich heute zu einem Unternehmen mit 550 Mitarbeitenden entwickelt, das zur ABB-Gruppe gehört. Schon 1959 warb Striebel & John auf Plakaten mit dem Slogan: „Elektro-Installation leicht gemacht mit Klipp-Klapp-Schaltkästen". Seitdem steht der Hersteller für eine erfolgreiche Wachstumsgeschichte, zu der seit 1993 auch ABB beigeträgt. Damals übernahm der Technologiekonzern 51 % des Familienunternehmens. Seit 2015 ist Striebel & John eine 100-prozentige ABB-Tochter und seit 2017 läuft der Vertrieb der Produkte aus dem Schwarzwald unter dem neu gebündelten Elektrogroßhandelsvertrieb unter dem Dach der Busch-Jaeger Elektro GmbH.

Kontinuierlich hat das Unternehmen in den Standort Sasbach investiert. Bisher stehen 25.000 m2 Hallenflächen für die Fertigung in Sasbach zur Verfügung. Kürzlich wurde der Bau einer neuen 1.200 m2 großen Produktionshalle genehmigt. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Am Standort in Sasbach wird nicht nur produziert, sondern auch personell in die Zukunft investiert. Sechs bis acht Azubis in gewerblichen Ausbildungsberufen sind im Unternehmen. Der anerkannte Ausbildungsbetrieb arbeitet eng mit dem Ausbildungs-Trainingscenter (ATC) von ABB in Heidelberg zusammen.