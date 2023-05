13. Internationales BUILDAIR-Symposium

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat das 13. Internationale Buildair-Symposium am 2. und 3. Juni 2023 in Hannover als Fortbildungsveranstaltung anerkannt. Dieses Jahr rückt die Veranstaltung die Effizienz von Lüftungsanlagen, die Luftdichtheit von Bestandsbauten und spezielle Messtechniken in den Fokus. In den nunmehr 30 Jahren seines Bestehens hat sich das Internationale Buildair-Symposium als Leittagung für die Luftdichtheit von Gebäuden etabliert. Dieses Jahr werden Fachleute aus acht Ländern über aktuelle Projekte sprechen, neue Methoden und Untersuchungsergebnisse vorstellen sowie über praktische Erfahrungen bei ungewöhnlichen Vorhaben berichten. Dabei wird auch zutage treten, wie unterschiedlich sich die Situation in den einzelnen Ländern darstellt, trotz des alle vereinenden Ziels.

2019 war das Symposium gut besucht, wie der Blick ins Plenum zeigt.

Bild: Buildair 2019 war das Symposium gut besucht, wie der Blick ins Plenum zeigt. Bild: Buildair

Abwechslungsreiches Programm

Zu Beginn sprechen Vertreter aus mehreren Ländern über ihre aktuellen Aktivitäten und die Herausforderungen, die sie zu bewältigen haben. Am späten Vormittag stehen Vorträge zu Fragen der Luftdichtheit vor allem im Gebäudebestand auf der Agenda. Hauptthema des ersten Tages ist die Effizienz von Lüftungsanlagen. Die Vorträge beschäftigen sich u. a. mit Energieverlusten an Lüftungsanlagen, mit der Volumenstrommessung an Pendellüftern unter Windeinfluss und mit der Revitalisierung historischer Lüftungssysteme.

Der zweite Tag steht ganz im Zeichen der Luftdichtheitsmessung. In der Vormittagssession erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über die Luftstromregelung für bezahlbare und nachhaltige Gebäude sowie über eine neue Technologie-Kombination zur Detektion von Leckagen an Fassaden und diskutieren über Vorschläge zur Überarbeitung der ISO 9972. Abgerundet wird die Tagung durch ein weiteres Highlight – Vorträge zu Messungen an besonderen Gebäuden. Dieses Mal geht es zum einen um Zonenmessungen und zum anderen um Messungen sehr dichter Gebäude. Eines davon ist eine Betonhalle zur CO 2 -Speicherung in Recycling-Beton.

Dank der Unterstützung durch die Sponsoren des Symposiums, BlowerDoor GmbH, Springe, und pro clima Moll bauökologische Produkte GmbH, Schwetzingen, konnte die Teilnahmegebühr trotz stark gestiegener Kosten auf einem bezahlbaren Niveau gehalten werden. Organisiert wird das Branchentreffen wieder vom Energie- und Umweltzentrum am Deister (e.u.[z.]).

Weitere Infos zum Programm und der Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.