Bild: Taconova Group Erweitertes Portfolio: Neben dem bestehenden Angebot von Heatlink wie „The Monitor Bundle“ wird Taconova UK Limited das gesamte Taconova-Portfolio aus den Kompetenzfeldern Hydraulischer Abgleich, Flächenheizungen, Systemtechnik, Armaturentechnik und Pumpentechnik in UK vertreiben Bild: Taconova Group Taconova Group die Geschäftstätigkeiten der Heatlink Technical Solutions Limited und der Heatlink Client Services übernommen. Die Geschäftstätigkeiten des im britischen Sheffield ansässigen Anbieters für intelligente Heizungs- und Warmwasserlösungen werden in die neu gegründete Taconova UK Limited übertragen. Damit soll das gemeinsame Know-how unter einem Dach gebündelt werden.

Bild: Taconova Group Phil Harrison, Managing Director bei Heatlink und neu bei Taconova Bild: Taconova Group