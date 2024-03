ZDB: Wohnungsbau braucht sofort Impulse

„Deutschland steckt in einer massiven Wohnungsbaukrise.“ So kommentiert der ZDB die jüngsten Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts zum Markt.

Besonders deutlich ist die Nachfrage laut ZDB bei den Ein- und Zweifamilienhäusern eingebrochen. Nach 105.838 Wohnungen im Jahr 2022 wurden im vergangenen Jahr nur knapp 61.954 genehmigt, ein Minus von 41,5 %. Insbesondere die drastisch gestiegene Finanzierungslast hat laut Verband auch den Mehrfamilienhausbau getroffen. Nach 190.442 Wohnungen 2022 wurden 2023 nur noch 142.570 Wohnungen genehmigt, rund 48.000 weniger (minus 25,1 %).

Programme jetzt an den Start bringen

Die fehlenden Baugenehmigungen führten zu fehlenden Wohnungen in den kommenden Jahren und würden den Markt noch weiter aufheizen, so der ZDB. Es sei gut, dass die im Dezember gestoppte Förderung beim klimafreundlichen Neubau von Wohnungen nun endlich wieder liefe. „Besonders dringend ist, die zusätzlichen Förderprogramme im Wohnungsneubau jetzt zügig an den Start zu bringen. Das Wachstumschancengesetz, das eine degressive Abschreibungsmöglichkeit im Mietwohnungsbau umfasst, muss schnell verabschiedet werden. Wir fordern Bund und Länder auf, das Paket jetzt schnell zu verabschieden“, resümiert Pakleppa.