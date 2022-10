Webinar-Reihe „Smart Building und E-Mobility“

Bild: Clipdealer Bild: Clipdealer IGT) bietet eine Web-Seminar-Reihe zum Thema „Smart Building und E-Mobility“. Diese richtet sich insbesondere an Architekten, Ingenieure, Fachplaner, Energieberater und alle Interessenten im Bereich „Smart Building“. Teilnehmer erhalten darin in kurzer Zeit einen guten Überblick der Themenvielfalt in diesem Bereich. Dabei werden auch hilfreiche Materialien (Analysen, Checklisten, Kostenrichtwerte etc.) zur direkten Übertragung auf das eigene Geschäftsumfeld vorgestellt und gemeinsam angewandt. Das E-Learning-Angebot besteht aus vier einzeln buchbaren Modulen. Jede Einheit dauert ca. 120 Minuten und findet live mit Prof. Dr. Michael Krödel statt. Die Kosten belaufen sich auf 59 €/Modul bzw. Gesamtsparpreis (4 Module) für 179 € zzgl. MwSt.



Web-Seminarreihe „Smart Building und E-Mobility“ - 4 Module

Modul 1 (Energierechtl. Anforderungen): Mittwoch, 23.11.2022 - 14 Uhr

Modul 2 (Energieeffizienz durch Automation?): Mittwoch, 30.11.2022 - 14 Uhr

Modul 3 (Building IoT/BMS): Mittwoch, 07.12.2022 - 14 Uhr

Modul 4 (E-Mobility): Mittwoch, 14.12.2022 - 14 Uhr



Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Bereich „Weiterbildung“ auf der IGT-Website.