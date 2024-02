Virtueller „QM-Kompakt-Workshop“

Virtuelle WhiteBoards kommen beim virtuellen QM-Workshop zum Einsatz, wie hier im Januar 2024.

Bild: QualitätsVerbund Planer am Bau Virtuelle WhiteBoards kommen beim virtuellen QM-Workshop zum Einsatz, wie hier im Januar 2024. Bild: QualitätsVerbund Planer am Bau

Der QualitätsVerbund Planer am Bau ersetzt das bisherige Konzept der dreitägigen Klausur-Wochenenden mit virtuellen 2-Tages-Workshops innerhalb der Woche, die i. d. R. Dienstag und Mittwoch oder Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Neben dem Workshop am 23. und 24. April findet vom 7. bis zum 9. Juni zusätzlich ein Klausur-Wochenende in Kooperation mit der Hochschule Karlsruhe statt. Für beide sowie zukünftige Veranstaltungen ist eine Anmeldung über die Webseite des Veranstalters möglich.