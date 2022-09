Bild: Vigour Bild: Vigour BIM-Methode macht diese Daten bei der Planung von Gebäuden und öffentlichen Projekten verfügbar und sorgt damit für effizientere Prozesse.

Jetzt bietet Vigour Planern, Architekten, Fachhandwerkern und anderen Dienstleistern die Möglichkeit, BIM-Daten in verschiedenen Formaten abzurufen. Nutzer können auf den jeweiligen Produktbereich klicken und dann die Artikel in 3D sehen, drehen, die entsprechenden Informationen raussuchen und bekommen alle Artikel im von ihnen benötigten Dateiformat.

„Über die zentrale Plattform bekommen Architekten und Fachplaner jederzeit und an jedem Ort on-the-fly Zugriff auf die passenden BIM-Daten. Diese können sie in über 40 Exportformaten herunterladen und direkt in ihre Planung integrieren“, so Alexander Gelsdorf, Geschäftsführer von Vigour. „Damit ebnen wir weiter den Weg der Baubranche in die Digitalisierung und erfüllen die Wünsche und Erwartungen der Nutzer.“