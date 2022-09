Videos zur Chillventa 2022

Zur Chillventa 2022 wurden seitens der Messe Nürnberg in Kooperation mit der Bauverlag BV GmbH bzw. den Fachzeitschriften KKA – Kälte Klima Aktuell und tab – Das Fachmedium der TGA-Branche mehrere Filme erstellt, in denen verschiedene Betriebe Einblicke in ihr Unternehmen geben und erläutern, warum die Fachmesse wichtig für sie ist.

Den Anfang macht der Kältetechnik-Fachbetrieb L&R in Sundern mit 140 Beschäftigten, der jede Kälte-/Klimaanlage individuell nach Kundenwünschen fertigt. Jede Woche wird ein weiterer Film auf dem Chillventa-Youtube-Kanal online gestellt und in diverse Social-Media-Kanäle geteilt. Das Branchenevent findet vom 11. bis 13. Oktober dieses Jahres in Nürnberg statt und ist Dreh- und Angelpunkt für Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik.