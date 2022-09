Video: Hersteller nennt acht Gründe für Besuch der Chillventa 2022

In der Videoreihe zur Chillventa 2022, die seitens der Messe Nürnberg in Kooperation mit der Bauverlag BV GmbH bzw. den Fachzeitschriften KKA – Kälte Klima Aktuell und tab – Das Fachmedium der TGA-Branche erstellt wurde, ist der nächste Beitrag auf dem Chillventa-Youtube-Kanal abrufbar. Dieses Mal ist das Team zu Gast beim Unternehmen Walter Roller in Gerlingen bei Stuttgart. Der Hersteller für Wärmeübertrager, Luftkühler und Klimageräte zeigt acht Gründe für den Besuch der Messe Chillventa 2022 auf.