Verbesserte BIM-Plattform von Walraven

Die neue BIM-Plattform bietet Nutzern mehrere Verbesserungen

Bild: Walraven Die neue BIM-Plattform bietet Nutzern mehrere Verbesserungen Bild: Walraven Walraven hat seine BIM-Plattform verbessert, um die neuesten, intelligenten Lösungen für den Einsatz von BIM in Projekten zu zeigen. So sind bspw. verschiedene Sprachen wählbar, u. a. Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch, Schwedisch, Italienisch, Polnisch, Ungarisch, Kroatisch, Niederländisch, Ukrainisch, Dänisch und Spanisch. Außerdem liegen alle BIM-Modelle in mehreren Dateiformaten vor („Revit“, DWG 2D, DWG 3D, DXF, IFC, SAT, FBX). Die Daten sind darüber hinaus auf die Verfügbarkeit der Produkte des Unternehmens in der jeweiligen Region abgestimmt und eingebunden in den Online-Produktkatalog bei den Einzelprodukten. Zudem wurde ein „Revit“-Plugin implementiert, das kostenlos heruntergeladen werden kann, um direkt in dem Programm auf die BIM-Modelle zugreifen zu können.