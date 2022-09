Elektrische Geräte und Anlagen sind nach wie vor die häufigsten Verursacher von Bränden: Fast jeder dritte Brand in Deutschland im Jahr 2021 konnte auf Elektrizität zurückgeführt werden (Quelle: IFS – Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e.V.). Gründe sind u.a. Mängel bei der Planung, der Errichtung, dem Betrieb und der Instandhaltung der technischen Einrichtungen.

Elektrische Einrichtungen verursachen ein Drittel der Brände in Deutschland. In der Fachtagung „Brandschutz in elektrischen Anlagen" gibt es aktuelles Wissen zu Hintergründen und Prävention. VdS-Fachtagung „Brandschutz in elektrischen Anlagen" vermittelt am 9. November 2022 fundiertes, aktuelles Fachwissen zu diesem Thema. Sie informiert über aktuelle Schadenanalysen und Ursachenermittlungen und über Möglichkeiten der Schadenprävention. Darüber hinaus werden neue technische Entwicklungen sowie Änderungen in relevanten Normen und Vorschriften vorgestellt. Unter andere stehen die Themen „Fehlerstromanalyse", „Brandschutzsystem für stationäre LiIonen-Batteriespeicher" und „Die 10 Gebote der Elektrotechnik" auf dem Programm.

Die Tagung richtet sich an Elektro-Ingenieure und -Sachverständige, Ingenieure für Technische Gebäudeausrüstung und Gebäudeautomatisierung, Elektro-Installateure und Dienstleister zum Prüfen elektrischer Anlagen, Prüf- und Zertifizierungsinstitute, Dienstleister im Bereich Arbeits- und Brandschutz, Versicherer, Genehmigungs- und Überwachungsbehörden sowie an Werk- und Berufsfeuerwehren.

Weitere Informationen zur VdS-Fachtagung und das vollständige Programm gibt es unter vds.de/ft-ela.