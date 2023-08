VDKF-Seminare im Herbst 2023

Bild: VDKF Bild: VDKF VDKF) bietet im Herbst 2023 wieder mehrere Seminare für Führungskräfte und Mitarbeiter in Kälte-Klima-Fachbetrieben an. Die Präsenzseminare des Verbands bieten als Tagesveranstaltungen fundierte Informationen über den Umgang mit der Branchensoftware „VDKF-LEC“ und weitere wechselnde Themen. In der Web-Seminarreihe „VDKF umEins“ geht es kompakt in 60 Minuten vorrangig um betriebswirtschaftliche Themen.

Präsenzseminare

Am 14.11. erhalten die Teilnehmer im Kompaktseminar „Betriebsübergabe“ wichtige Informationen, was bei der Übergabe oder der Übernahme eines Betriebs beachtet werden muss. Am 29.11. dreht sich im Seminar „Zahlenmanagement“ alles um den besseren Umgang mit den eigenen betrieblichen Zahlen und deren Einsatz als Kontroll- und Steuerungsinstrument. Beide Veranstaltungen finden im Hotel Königshof in Bonn statt.

„VDKF-LEC"-Seminare

Mit der Branchensoftware „VDKF-LEC“ können Betriebe alle für den Umgang mit Kältemitteln erforderlichen Aufzeichnungen, Berichts- und Monitoringvorgaben für den Anlagenbetreiber erledigen. Die passenden Seminare vermitteln das hierfür erforderliche Wissen.

Termine und Orte:

02.11. IKKE, Duisburg

06.11. Elbcampus, Hamburg

28.11. Bundesfachschule, Maintal

30.11. Bundesfachschule, Harztor

01.12. VDKF-LEC Online-Seminar

VDKF umEins

Unter dem Motto „Digital! Komprimiert! Fokussiert!“ wird an ausgewählten Donnerstagen immer um 13 Uhr in einer einstündigen Videokonferenz ein wichtiges aktuelles Thema behandelt. Bewusst wird der Teilnehmerkreis klein gehalten, um während des Seminars eine intensive Diskussion mit den Referenten zu ermöglichen. Eine rechtzeitige Anmeldung ist daher zu empfehlen. Folgende Themen und Termine stehen bereits fest:

14.09. Mitarbeitergespräche richtig führen – Leitfaden & Tipps

21.09. Wie bereite ich meine Betriebsübergabe richtig vor?

12.10. Betriebliche Gesundheitsförderung im Unternehmen

26.10. Richtig kalkulieren mit dem Stundensatztool

02.11. Wie überzeuge ich die Generation Z für mein Ausbildungsangebot?

23.11. Kaufmännisches Bewusstsein bei Mitarbeitern schärfen – was kostet eine Arbeitsstunde?

Weitere Informationen, auch zu weiteren Themen, und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Website des Verbands.