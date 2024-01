Validierung von QNG-Nachweisen in Gebäudebilanzierungssoftware

Die Gütegemeinschaft Gebäudebilanzierung e.V. gibt bekannt, dass aufgrund der stetig wachsenden Bedeutung von Nachweisen Qualitätssiegel nachhaltiger Gebäude (QNG) und die damit einhergehende Treibhauspotential-Analyse von Gebäuden in der Baubranche, eine dementsprechend Initiative gestartet wurde. Alle Mitgliedssoftwarehäuser der Gemeinschaft haben sich entschieden, eine fortlaufende und regelmäßige Validierung ihrer Produkte zu gewährleisten. Dieser Schritt soll das gemeinsame Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit in der Gebäudebilanzierung unterstreichen, heißt es von der Gemeinschaft.

Dr. Bert Oschatz, Vorsitzender des Vereins und Leiter des ITG Dresden, sagt: „Ich bin stolz, dass Softwarehäuser, die eigentlich in Wettbewerb stehen, die Wichtigkeit des Themas erkannt haben und eine laufende und regelmäßige Validierung dieser wichtigen Kenn- und Fördergrößen eigenständig leisten wollen. Dies zeigt ein bemerkenswertes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Kooperationsbereitschaft in unserer Branche.“ Im Jahr 2022 wurde ein Förderprojekt vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) an die Gemeinschaft vergeben, welches im März 2023 erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Initiative diente als Grundlage für die jetzige Entscheidung der Softwarehäuser, die Validierung ihrer Produkte in Eigenverantwortung fortzusetzen.

Darüber hinaus plant die Gütegemeinschaft, die Ausarbeitung einheitlicher Schnittstellen für die Datenausgabe im Jahr 2024 von relevanten QNG-Berechnungsdaten voranzutreiben. Ziel ist es, Prüfverfahren zu optimieren, indem sie schneller und maschinenlesbar gestaltet werden. Diese Entwicklung soll nach Angaben des Vereins nicht nur die Effizienz der Prüfprozesse steigern, sondern auch zu einer höheren Transparenz und Vergleichbarkeit der Ergebnisse beitragen.