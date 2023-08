Tag des Bades 2023

Zum Tag des Bades laden bundesweit Badstudios des Handwerks und Ausstellungen des Fachgroßhandels zum Besuch ein.

VDS) „Tag des Bades" findet am Samstag, 16. September 2023, bundesweit unter dem Motto „Nachhaltigkeit im Badezimmer" statt. Seit nunmehr über 18 Jahren initiiert die VDS mit ihren Markenherstellern, den Fachausstellungen des Großhandels und dem SHK-Fachhandwerk den Tag des Bades. Der Aktionstag soll den Zugang für Interessierte erleichtern, die sich ein neues Badezimmer wünschen. Sie können an diesem Tag unverbindlich Kontakt zu SHK-Profis aufnehmen und wichtige Eindrücke sowie Informationen sammeln.

Für Betriebe und Unternehmen, die an der kostenlosen Teilnahme am Tag des Bades interessiert sind, stellt die VDS Aktionsmittel wie das Logo, Kampagnen-Bilder und eine Pressemitteilungs-Vorlage auf der VDS-Webseite zum Herunterladen zur Verfügung. Die kostenlosen Aktionsmittel für das lokale Veranstaltungs-Marketing können Fachgroßhändler und Fachhandwerker in den internen Bereichen der Websites von DG Haustechnik und ZVSHK für die Eigenproduktion downloaden.