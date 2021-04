Ziehl-Abegg hält Umsatz 2020 stabil

„Das Jahr 2020 glich einer Achterbahnfahrt: Grenzschließungen, Materialabriss, Umsatzeinbruch und Auftragsanstieg wechselten sich rasant ab“, sagt Peter Fenkl, Vorstandsvorsitzender des globalen Elektromotoren- und Ventilatorenherstellers Ziehl-Abegg. Das süddeutsche Unternehmen hat im Jahr 2020 einen Umsatz von 639 Mio. € (Vorjahr 633 Mio. €) erzielt; das ist eine Steigerung um rund 1 %.

Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl freut sich über das Wachstum von Ziehl-Abegg im aktuellen Jahr 2021.

Vorstandsvorsitzender Peter Fenkl freut sich über das Wachstum von Ziehl-Abegg im aktuellen Jahr 2021.

Foto: Ziehl-Abegg / Marc Weigert



Für ein Unternehmen mit einer hohen Fertigungstiefe bedeute dies eine enorme Anstrengung: für die komplette Organisation und besonders für alle Beschäftigten. Allerdings hat das baden-württembergische Unternehmen einen großen Vorteil: „Wir haben in der Krise weltweit mehrere große Bauvorhaben gestartet und in Maschinen investiert – so ist Ziehl-Abegg nun in der Lage, das Wachstum abzufangen“, stellt Peter Fenkl fest.

Allerdings wird die Produktion ebenso wie der Vertrieb durch die Corona-Regelungen deutlich behindert. Dazu kommt eine globale Verknappung von Bauteilen. Und über allem schwebt das Damoklesschwert der Pandemie – „keiner weiß, ob nächste Woche wieder eine Talfahrt beginnt“.

Das Unternehmen hat den Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr schon früh wahrgenommen und reagiert. Peter Fenkl blickt zurück: „Wir haben als eines der ersten deutschen Unternehmen eine Reisewarnung von und nach China und kurz darauf auch nach Italien ausgesprochen.“ Der Hohenlohekreis, wo sich die drei deutschen Produktionswerke und der Firmensitz befinden, war in der ersten Corona-Welle einer der drei deutschen Corona-Hotspots; denn mehrere öffentliche Veranstaltungen hatten die Verbreitung des Virus rasant beschleunigt.

Von den ursprünglichen Umsatzplänen hatte sich Ziehl-Abegg im Vorjahr rasch verabschieden müssen. Dass es in Teilen, etwa im Bereich Antriebstechnik für Aufzüge, schon im Frühsommer zu einer sehr guten Umsatzentwicklung kam, hat den Einbruch bei der Lufttechnik nicht kompensiert. Die Lufttechnik startete erst im vierten Quartal 2020 zu einer Aufholjagd, so dass Ziehl-Abegg letztlich doch noch ein geringes Wachstum beim Jahresumsatz erreichen konnte.

Renas Abdulrahman montiert in Schöntal-Bieringen einen klassischen AC-Ventilator aus Aluminium. Im selben Werk befindet sich die Aluminium-Gießerei des Unternehmens.

Renas Abdulrahman montiert in Schöntal-Bieringen einen klassischen AC-Ventilator aus Aluminium. Im selben Werk befindet sich die Aluminium-Gießerei des Unternehmens.

Foto: Ziehl-Abegg / Rainer Grill

„Das ist dem unermüdlichen Einsatz unserer Kolleginnen und Kolleginnen zuzuschreiben, die in der Pandemie in Deutschland und weltweit einen sehr guten Job gemacht haben“, unterstreicht der Firmenchef.

Die Mitarbeiterzahl blieb im Jahr 2020 konstant: 2.400 Menschen arbeitet in Deutschland bei Ziehl-Abegg, global sind es insgesamt 4.300. Dabei soll es allerdings nicht bleiben: „Derzeit suchen wir händeringend nach Mitarbeitenden, die an unseren drei Standorten in Deutschland in der Produktion mit anpacken“, sagt Peter Fenkl.