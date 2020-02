Die unter dem Begriff „Helios LCC“ zusammengefassten Schulungsangebote des schwäbischen Lüftungsspezialisten stehen bei den Teilnehmern hoch im Kurs und bescheren dem Unternehmen weiterhin wachsende Besucherzahlen. Für die startende Seminarsaison 2020 hat das Unternehmen interessante Neuigkeiten in petto, die nicht zuletzt durch den wertvollen Austausch mit den Teilnehmern entstanden sind. So rückt etwa das neue Kompaktseminar „Fit für die Klimatechnik?“ die thermische Behaglichkeit in Gebäuden in den Fokus – Grundlagen, Berechnungen und normative Aspekte werden in der eintägigen Veranstaltung komprimiert und anschaulich vermittelt. Überarbeitet und um neue, interessante Themenfelder erweitert wurde unter anderem das Kompaktseminar zur kontrollierten Wohnraumlüftung, das die Teilnehmer schnell und in verständlicher Form auf den Stand der DIN 1946-6 bringt.

Mehr als ein Dutzend verschiedene Seminare erstrecken sich von allgemeinen Lüftungsthemen über die Lüftung mit Wärmerückgewinnung bis hin zu Rauchfreihaltung und Entrauchung. Damit in Zukunft noch mehr Interessenten von dem vielfältigen Angebot profitieren, hat Helios sein Seminarwesen neu strukturiert und setzt verstärkt auf die flächendeckende Präsenz seiner Veranstaltungen. Mit LCC Regional hat jede Hauptregion der Bundesrepublik ihren eigenen Helios-Experten, der die Termine im jeweiligen Gebiet organisiert. In Summe sind das knapp 40 Veranstaltungsorte, was für die Teilnehmer deutlich kürzere Anfahrtswege und damit einen wesentlich geringeren Zeitaufwand bedeutet.

Das vollständige Angebot von Helios LCC mit allen Terminen ist im neuen Seminarprogramm 2020 enthalten, das unter heliosventilatoren.de abgerufen werden kann.