Wechsel in Bereichsleitung von Helios Ventilatoren

Thomas Volle ist neuer Bereichsleiter Vertrieb für den Bereich TGA/Industrie bei der Helios Ventilatoren GmbH + Co KG. Der 33-Jährige startete seine Karriere mit einer Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-. Heizungs- und Klimatechnik. Anschließend folgten ein Studium der Versorgungstechnik und eine Weiterbildung zum Fachplaner und Sachverständigen für Brandschutz.

Bereits seit 2011 ist Thomas Volle bei Helios tätig und verfügt über langjährige Erfahrung im Produktmanagement. Insbesondere für den Bereich der technischen Gebäudeausrüstung entwickelte er neue Systemlösungen, die heute erfolgreich am Markt etabliert sind. Der anerkannte Spezialist für die Themen Brandschutz und Entrauchung überzeugt zudem als Helios-Schulungsreferent mit praxisnahem Fachwissen. Im Zuge einer sorgfältigen Einarbeitung wurde er bestens auf seine neue Funktion vorbereitet. Er tritt die Nachfolge von Peter Lubusch an, der sich nach über zehn Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand verabschiedet.