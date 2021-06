Wavin ist Mitglied der DGNB

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 engagiert sich die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) für ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Handeln im Bau- und Immobilienwesen und damit für eine lebenswerte Umwelt und attraktive Gebäude und Quartiere. Diese Initiative wird die Wavin GmbH, Twist, ab sofort als eines von rund 1.300 DGNB-Mitgliedern aktiv unterstützen. Als Lösungsanbieter für die Bau- und Infrastrukturbranche setzt sich Wavin nun auch im Kreise dieses starken Netzwerkes weiterhin intensiv dafür ein, Städte zukunftssicher und Gebäude komfortabel und energieeffizient zu machen.

Nachhaltiges Bauen bietet die einzige Chance, den großen Aufgaben unserer Zeit gerecht zu werden. Hierzu zählen der Klimaschutz und mit ihm die Energie- und Wärmewende genauso wie die Sicherstellung akzeptabler Hygienestandards und einer zuverlässigen Wasserver- und Abwasserentsorgung unter urbanisierten Lebensbedingungen.

„Es ist ein entscheidender Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie, Städte mit unseren Baulösungen zu liebenswerten und attraktiven Orten zu machen“, erklärt Dipl.-Ing. Volker Rühle, Geschäftsführer der Wavin GmbH.

„Hierfür haben wir – auch in Anlehnung an die von den Vereinten Nationen formulierten 17 UN-Nachhaltigkeitsziele – bei Wavin vier Säulen eines verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns definiert, mit denen wir als Hersteller innovationsorientierter Baustoffe ganz gezielt einen qualitativen Unterschied für menschliches Leben, Wohnen und Arbeiten generieren können“, so Volker Rühle weiter. Zu diesen vier Säulen zählen die Herstellung einer „sicheren und effizienten Wasserversorgung“ und die „Verbesserung sanitärer und hygienischer Bedingungen“ genauso wie die „Optimierung urbaner Klimaresilienz“ und eine „optimierte Gebäudeperformance“.

Ein Navigator für nachhaltiges Bauen

Zu den wesentlichen Instrumenten nachhaltigen Bauens, die die DGNB für Bauherren, Architekten, Planer und Anwender zur Verfügung stellt, gehört der DGNB-Navigator. In der Onlineplattform sind zahlreiche Bauprodukte – nun auch die Wavin-Produkte – mit allen relevanten Informationen zur ihren Nachhaltigkeitsqualitäten gelistet.

„Ein Kunststoffrohr etwa bietet über 100 Jahre eine ökonomisch wie ökologisch zuverlässige Lösung für den Transport von sauberem Wasser“, erläutert Jens Biller, Leiter Marketing und Produktmanagement bei Wavin.

„Alle relevanten technischen Informationen – technische Handbücher, CAD-Zeichnungen, Abbildungen und Kontaktdaten – zu diesen und anderen Wavin-Systemlösungen für Gesundheitsschutz, Nachhaltigkeit, Ökonomie und Ökologie sind für kommunale Entscheider, Stadtplaner, Ingenieure oder Installateure zukünftig in der DGNB-Datenbank hinterlegt und können von hier aus abgerufen werden“, so Jens Biller weiter.

Im DGNB-Navigator können nicht nur detaillierte Produktdaten eingesehen und relevante Kennwerte gebündelt werden. Aus dem Tool heraus können die kostenfrei registrierten Nutzer ebenfalls Merklisten erstellen oder Ökobilanzdaten zur weiteren Bearbeitung exportieren. Damit unterstützt der DGNB-Navigator alle Bauakteure in einer der wichtigsten Projektphasen – bei der Planung.

„In unserer DGNB-Mitgliedschaft sehen wir eine starke Positionierung im Nachhaltigkeitsmarkt und einen zukunftsfähigen Informations- und Service-Baustein für unsere Partner in Planung und Bauausführung, die dem Thema Nachhaltigkeit, Gebäudeeffizienz und Klimaschutz eine besondere Bedeutung beimessen“, resümiert Jens Biller.