Wahlen zum DVGW-Präsidium 2021

Michael Riechel steht weiterhin als Präsident an der Spitze des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW). Neu in das Präsidium aufgenommen wurde Christoph Jeromin. Er folgt als Vizepräsident Wasser Dr. Dirk Waider nach, der das Ehrenamt seit 2015 innehatte und nun nicht mehr kandidierte. Als Vizepräsidenten wiedergewählt wurden Dr. Thomas Hüwener und Jörg Höhler.

Präsident Michael Riechel erläutert: „Der DVGW ist mit seiner technisch-wissenschaftlichen Kompetenz – insbesondere in Fragen lösungsorientierter Ansätze im Zusammenhang mit der Energiewende und dem Klimawandel – ein zentraler Player der Energie- und Wasserwirtschaft. Die Rolle von Wasserstoff in der zukünftigen Energieversorgung sowie die Herausforderungen zur weiterhin sicheren und verlässlichen Trinkwasserversorgung in unserem Land bieten enorme Chancen, stellen die Gesellschaft aber auch vor großen Herausforderungen. Daher ist fundierte Forschung als Grundlage für politische Entscheidungen unverzichtbar, wenn Vorhaben tatsächlich in der Realität abgebildet werden sollen. Insbesondere in den kommenden Wochen und Monaten, wenn in Deutschland klimapolitische Weichen gestellt werden, wird unsere überparteiliche Expertise gefragt und von großem Nutzen sein. Der DVGW ist ein kompetenter Ansprechpartner auf breiter Ebene und von den Bezirksgruppen bis zum Präsidium hierfür bestens aufgestellt.“

Die Wahlen zum DVGW-Präsidium erfolgten auf einer Sitzung des DVGW-Bundespräsidiums. Das Gremium setzt sich wie folgt zusammen:

Michael Riechel (60) ist seit 2015 Vorstandsvorsitzender der Thüga AG in München. Von 2011 bis 2015 war er zusätzlich Geschäftsführer der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG. Seit 2017 ist er Präsident des DVGW.

Dr. Thomas Hüwener (50) ist seit 2013 Mitglied der Geschäftsführung der Open Grid Europe GmbH mit dem Schwerpunkt Technik. Er ist seit 2013 Mitglied des DVGW-Präsidiums.

Christoph Jeromin (54) ist Technischer Geschäftsführer der Bodensee-Wasserversorgung in Stuttgart. Seit 2017 ist er Mitglied des DVGW-Präsidiums und gehört dem Vorstand der Landesgruppe Baden-Württemberg an.

Jörg Höhler (55) ist seit 2013 Vorstandsmitglied der ESWE Versorgungs AG und seit 2017 zugleich Vorstandsmitglied der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG. Dem Präsidium des DVGW gehört er seit 2015 an.