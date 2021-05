Wago gründet Wago Electronics GmbH

Die Wago-Gruppe baut mit der neu gegründeten Wago Electronics GmbH ihr Know-how im Bereich der Stromversorgungen weiter aus. Am neuen Standort in Erwitte entwickeln die Stromversorgungsexperten von Wago Electronics gemeinsam mit der Business-Unit Interface Electronics, die am Mindener Stammsitz des Unternehmens angesiedelt ist, Innovationen und kundenspezifische Lösungen. Das Team hat zum 1. März 2021 neue Räumlichkeiten in Erwitte bezogen und wird weiter wachsen.

Als Geschäftsführer konnten Klaus Böhmer und Dennis Dusny gewonnen werden.

„Eigenentwickelte Stromversorgungen sind ein wichtiges Wachstumsfeld für Wago. Deshalb war es für uns wichtig, unser Entwicklungs-Know-how auf diesem Gebiet dauerhaft auszubauen“, erklärt Klaus Böhmer, der auch den internationalen Vertrieb des Anbieters von elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik verantwortet.

„Meine Vision ist es, Wago Electronics zu einer möglichst starken Unternehmenstochter zu entwickeln, welche im Bereich der Leistungselektronik auch am Markt wahrgenommen wird“, ergänzt Dennis Dusny.