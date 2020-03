Virtueller Messebesuch bei Geberit

Definierte Touchpoints können per Mausklick oder Fingertipp auf mobilen Geräten aktiviert werden. Daraufhin präsentiert im Video ein Geberit Verkaufsberater in aller Kürze die wichtigsten Details.

Auf der „Geberit WebFair 2020“ können sich Kunden und Interessenten über die wichtigsten Neuheiten des Herstellers informieren. Zu sehen gibt es Sortimentserweiterungen bei den Badserien „Renova“ und „Smyle“, die Duschrinne CleanLine80“ sowie zahlreiche Betätigungsplatten in neuen Materialien und Farben. Aber auch BIM-Lösungen und Aktuelles aus dem Bereich Rohrleitungssysteme geben bei einem Rundumblick Impulse für aktuelle und künftige Projekte. Der Messerundgang startet unter www.geberit.de/webfair. Alternativ gibt es einen WebCast und einen PodCast, die wahlweise per Video oder Audio über die Highlights von Geberit informieren.

Definierte „Touchpoints“ lassen sich per Mausklick oder Fingertipp auf mobilen Geräten aktivieren. Daraufhin präsentiert im Video ein Geberit-Verkaufsberater in aller Kürze die wichtigsten Details. Zusätzliche Informationen können in der virtuellen Auslage als Broschüren-Download oder Link zu den entsprechenden Online-Angeboten abgerufen werden.

Der Geberit „WebCast 2020“ stellt die Neuheiten der Messe anstatt eines virtuellen Rundgangs im klassischen Videoformat vor. Zuschauer haben so die Möglichkeit, die Produkthighlights unterwegs auf dem Tablet, dem Smartphone oder auch am Bildschirm zu Hause oder im Büro zu entdecken.

Wenn die visuelle Aufmerksamkeit bei anderen Dingen gefragt ist, ist der „PodCast 2020“ die passende Alternative, um sich über die Geberit-Neuheiten auf der Tonspur zu informieren.