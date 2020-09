Veolia Water Technologies stärkt Flächenvertrieb in Süddeutschland

Der Flächenvertrieb von Veolia Water Technologies in Süddeutschland wird ab sofort von Verena Schubert und Ralf Kott verstärkt. Als Ansprechpartner vor Ort bei SHK-Handwerkern, TGA-Planern, Krankenhäusern sowie Industriebetrieben ist Ralf Kott vor allem im Großraum München im Einsatz, Verena Schubert hingegen wird im Raum Passau und Bayerischer Wald eingesetzt.

Mit den Schwerpunkten gebäudetechnische Ausrüstung, Berkefeld-Technologien, Industrielösungen, sowie Schwimmbadtechnik stehen die beiden nun Planern, Betreibern und Installateuren mit Rat und Tat zur Seite. Trotz ihres jungen Alters blicken Verena Schubert und Ralf Kott bereits auf einschlägige Erfahrung im Markt zurück. Vor ihrer Tätigkeit beim Wasserexperten von Veolia, war Verena Schubert u.a. als Beratungsingenieurin in der Chemietechnik tätig. Ralf Kott ist seit Jahren als Vertriebs- und Projektingenieur in der industriellen Wasseraufbereitung im Einsatz.

“Die derzeitige Situation macht es vielen Unternehmen schwer an Nachwuchs zu gelangen, daher freut es uns umso mehr das wir in Ralf Kott und Verena Schubert zwei ausgewiesene Fachleute im Schlüsselgebiet Süddeutschland von uns überzeugen konnten”, kommentiert Michael Weber, Vertriebsleiter für den Bereich Gebäudetechnik und Industry Light bei Veolia Water Technologies. “Da die Beiden quasi in den deckungsgleichen Gebieten Ihrer vorherigen Tätigkeit zum Einsatz kommen, sind wir überzeugt davon, unseren Wachstumskurs in Süddeutschland erfolgreich fortsetzen zu können.”