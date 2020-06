VDI 3805 Blatt 7 wendet sich insbesondere an Betreiber von TGA, aber auch an deren Hersteller und an ausführende Firmen in Planung, Aufbau und Wartung im Zusammenhang mit Ventilatoren als Teilen der technischen Gebäudeausrüstung. Anwendungsbereich der Richtlinie ist der Austausch von Produktdaten in Planungsprozessen der TGA, sofern diese Ventilatoren oder deren Zubehör betreffen.

Die Richtlinie beinhaltet eine hierarchische Gliederung von Ventilatoren und Zubehören nach Einsatzbereich, Ausführung, Einbauort und weiteren Merkmalen, sowie technische Daten zu den jeweiligen Produktelementdaten. Mit Hilfe dieser Daten lassen sich Ventilatoren und deren Zubehör in eindeutige Kategorien einordnen. VDI 3805 Blatt 7 gibt konkrete Anweisungen für den Aufbau der Datensätze (Dateinamen, Datensatzbeschreibung). Sie beschreibt die Funktionen und die zu verwendenden Parameter in tabellarischen Übersichten, und benennt die Satzarten für die Kategorisierung im Einzelnen.

Herausgeber der Richtlinie VDI 3805 Blatt 7 ist die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG). Die Richtlinie ist im Juni 2020 als Weißdruck erschienen und ersetzt den Entwurf von April 2019. Sie kann zum Preis ab 80,60 € unter www.beuth.de bestellt werden. VDI-Mitglieder erhalten 10 % Preisvorteil auf alle VDI-Richtlinien. VDI-Richtlinien können in vielen öffentlichenAuslegestellen kostenfrei eingesehen werden.