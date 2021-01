VDI 2047 Blatt 1 wendet sich an Produzenten und Betreiber von Rückkühlwerken, sowie an Beteiligte an Normungsprozessen und Verfasser von Richtlinien und anderen offiziellen Dokumenten. Diese Begriffe bilden die Grundlage für Festlegungen zur Klassifizierung und von Abmessungen sowie zur Beschreibung von Komponenten von Rückkühlwerken und zur deren Hygiene sowie zu Bilanzgrößen von Kühltürmen.

Unter den erfassten Kühlanlagen sind Trocken- und Verdunstungskühlanlagen, bei den Kühlsystemen werden in der Hauptsache Durchlaufkühlsysteme betrachtet. Der Leistungsbereich der Anlagen und Systeme im Anwendungsbereich dieser Richtlinie liegt zwischen 30 kW und 2.500 MW.

Herausgeber der VDI 2047 Blatt 1 „Rückkühlwerke – Begriffe zu Verdunstungs- und Trockenkühlanlagen und Durchlaufkühlsystemen“ ist die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG). Die Richtlinie ist im Januar 2021 als Weißdruck erschienen und ersetzt den Entwurf von November 2018.

Sie kann zum Preis ab 191,40 € unter www.beuth.de bestellt werden. Onlinebestellungen sind unter www.beuth.de möglich. VDI-Mitglieder erhalten 10 % Preisvorteil auf alle VDI-Richtlinien. VDI-Richtlinien können in vielen öffentlichenAuslegestellen kostenfrei eingesehen werden.