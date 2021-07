Trox X-Fans teilt Vertrieb Ost neu auf

Aufteilung in Planerberater und Kundenberater

Trox X-Fans aus Bad Hersfeld strukturiert den Vertrieb in der Niederlassung Ost um: Nachdem Friedrich Gest nach 23 Jahren Trox X-Fans vor kurzem in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist Dennis Krupka als Planerberater erster Ansprechpartner für Planer, Generalunternehmer, Architekten und Investoren. Kersten Zeitfuchs, der bisher auch schon für Komponenten und Systeme von Trox X-Fans in der Niederlassung Ost zuständig war, wird zukünftig als Kundenberater kompetenter Ansprechpartner für Anlagenbauer und Großhändler.

Dennis Krupka (31) ist Bachelor of Science im Fach Wirtschaftsingenieurwesen (Maschinenbau) und hat als Mitarbeiter der Volkswagen AG (Werk Kassel) im Bereich Entwicklung Getriebe & E-Antriebe sowie als Mitarbeiter der Universität Kassel im Institut für Thermische Energietechnik bereits umfangreiche Erfahrungen sammeln können.

„Durch die Aufteilung in Planerberater und Kundenberater können wir zukünftig noch gezielter auf die ganz individuellen Bedürfnisse unserer Kunden eingehen“, so Oliver Holstein, Leiter Vertrieb Deutschland bei Trox X-Fans. „Wir freuen uns über die fachkompetente Verstärkung durch Dennis Krupka“.