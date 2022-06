In Neukirchen-Vluyn am Niederrhein wird eine Paulownia-Plantage zur Erforschung und Nutzung von nachhaltigen Rohstoffen aus lokalen Quellen zur Reduktion und Vermeidung von CO 2 betrieben. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt des landwirtschaftlichen Betriebes Bonsels, der Trox Group sowie des Bio Innovation Park Rheinland e.V. und dessen wissenschaftlichen Netzwerkpartnern. Paulownia, auch Blauglockenbaum genannt, kann durch seine kurze Wachstumszeit CO 2 schneller und in kürzerem zeitlichen Umfang speichern als herkömmlich genutzte Forstbestände. Zudem zeichnet sich der Baum durch sein hervorragendes und besonders leichtes Holz aus, das gute Baueigenschaften sowie eine hohe Widerstandkraft aufweist. Auch ökologisch ist der Baum ein wahres Wunder, denn er benötigt keine chemischen Pflanzenschutzmittel und blüht bereits zeitig im Frühjahr. Damit liefert er Nektar für viele Insekten.

In dem Gemeinschaftsprojekt arbeiten Wirtschaft, Wissenschaft und Landwirtschaft zusammen.

Während die Landwirte Stefan und Hanna Bonsels für die Anzucht und Pflege der rund 4.000 Pflanzen auf einer fünf Hektar großen Fläche zuständig sind, interessiert sich Trox für die Nutzung des Holzes als klimaneutralen Werkstoff. Um die Auswertung der Forschungsergebnisse kümmert sich der Bio Innovation Park Rheinland e.V. Die Plantage dient somit als wissenschaftliche Versuchsfläche und speichert vermutlich in den nächsten zehn bis zwölf Jahren alleine in der Holzbiomasse 1.200 Tonnen CO 2 . Ein Ziel des Gemeinschaftsprojektes ist es, die Nutzung des Paulownia-Holzes zu explorieren, um innovative und nachhaltige Produkte aus der Region zu schaffen.