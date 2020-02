Trox stärkt den Vertrieb

Sinisa Grubanovic (links) wird in der Niederlassung Süd-West für Filtertechnik zuständig sein, während Jochen Saxe (rechts) den Vertriebsinnendienst in Neukirchen-Vluyn leitet.

Zum Jahresbeginn 2020 verstärkt Trox den Vertrieb. Mit Sinisa Grubanovic und Jochen Saxe gehen zwei erfahrene Experten ihrer Fachbereiche an den Start.

Sinisa Grubanovic (37) wird künftig in der Niederlassung Süd-West im Vertriebsaußendienst für Filtertechnik zuständig sein. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann hat sich zum geprüften Handelsfachwirt und Betriebswirt bei der IHK weitergebildet und bringt Erfahrungen im Außendienst bei Exhausto by Aldes mit.

Jochen Saxe (36) hat nach seiner Ausbildung zum Kälteanlagenbauer ein Studium Technische Gebäudeausrüstung und ein Studium Building Services Engineering absolviert. Beruflich hat der IHK-geprüfte Betriebswirt bereits Erfahrungen als Abteilungsleiter Kundenservice und Auftragssteuerung, hat die Technische Auftragsbearbeitung geleitet und war Bereichsleiter Produktion/Abwicklung bei Menerga. Seine zukünftige Aufgabe bei Trox ist die Leitung des Vertriebsinnendienstes in Neukirchen-Vluyn.

„Mit unseren beiden neuen Mitarbeitern stärken wir unseren kundennahen und beratungsorientierten Vertrieb,“ unterstreicht Thorsten Dittrich, Bereichsleiter Vertrieb Deutschland. „Hohe Motivation und profunde Sachkenntnis unseres Außendienstes sind dabei die Voraussetzung für das Vertrauen unserer Kunden.“