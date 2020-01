Taconova präsentiert sich mit neuem Webauftritt

Frisches Design und ein übersichtlicher Aufbau – so präsentiert sich die neue Website von Taconova. Unter der bekannten Adresse www.taconova.com finden Planer und Installateure wichtige Informationen zu den fünf Kompetenzbereichen Hydraulischer Abgleich, Flächenheizungen, Systemtechnik, Armaturentechnik und Pumpentechnik, und das mit nur wenigen Klicks.

Besucht man die Webseite, startet eine großflächige Animation, in welcher der neue Kompetenzbereich der Pumpentechnik samt dem neuen Taconova-Slogan „comfort solutions“ vorgestellt wird. Die Hauptnavigation gliedert sich in sechs Menüpunkte, einer für jeden der fünf Kompetenzbereiche sowie einer für weitere Informationen zum Unternehmen. In den Dropdown-Menüs lassen sich weitere Produktkategorien auswählen. Nutzer finden so mit wenigen Blicken und Klicks die für sie relevanten Informationen.

Servicegedanke im Vordergrund

Im komplett überarbeiteten Download-Center findet sich eine noch klarer strukturierte Übersicht aller Leistungs- und Produktbereiche sowie aller Produkte als Dropdown-Menü. Die verfügbaren technischen Dokumentationen lassen sich beliebig sortieren und filtern. So werden die Nutzer schnell und einfach zum gewünschten Download geführt. Auf den Produktseiten werden kurz und knapp die Vorzüge des gewählten Produkts aufgezeigt, verschiedene Modelle aufgelistet und Produktvideos präsentiert. Ebenso stehen Produktbroschüren, Datenblätter und Montageanleitungen ohne den Umweg über das Download-Center zur Verfügung. Bei der Suche erscheinen PDFs zudem als kleiner Screenshot, sodass das gesuchte Dokument direkt und einfach identifiziert werden kann.