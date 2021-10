Systemair baut Außendienst für Kältesysteme aus

Moritz Dieterich unterstützt den Außendienst für Kältesysteme von Systemair im nördlichen Baden-Württemberg. Der Kälteanlagenbauermeister bringt seine exzellenten Technikkenntnisse aus über 20 Jahren Erfahrung in der Branche in das erfolgreiche Team mit ein.

Seit September 2021 ist Moritz Dieterich im Außendienst für das nördliche Baden-Württemberg als technischer Vertriebsmitarbeiter für Kältesysteme engagiert. Damit baut Systemair seinen Kälte-Außendienst weiter aus. Mesut Öztürk, seit 2016 im Unternehmen, wird sich nunmehr verstärkt um die Kunden im südlichen Baden-Württemberg kümmern. Damit verspricht sich Systemair eine noch bessere Präsenz beim Kunden vor Ort.

Moritz Dieterich startete seine Karriere als Kälteanlagenbauer und kennt dadurch sein Fach von der Pike auf. Nach mehrjähriger Erfahrung als Monteur in Kältefachfirmen folgte die Weiterbildung zum Kälteanlagenbauermeister. Mit seinen weiteren Kenntnissen als Projektleiter für technische Gebäudeausrüstung sowie der Vertriebstätigkeit im Innen- und Außendienst für den Kältegroßhandel, bringt Moritz Dieterich nun über 20 Jahre Berufserfahrung in der Branche mit in seinen neuen Aufgabenbereich bei Systemair. Im technischen Vertrieb für Kältesysteme wird er Kunden betreuen und bei technischen Lösungen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Moritz Dieterich freut sich auf die neuen Aufgaben bei Systemair und sagt: „Kein Tag ist wie der andere im Außendienst. Man hat mit vielen verschiedenen Menschen zu tun und bekommt täglich neue Herausforderungen. Durch gute und enge Zusammenarbeit macht man Kunden glücklich und man ist immer herzlich willkommen.“