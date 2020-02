Seminarreihe für Bäderbauer

Die Seminarreihe „Damit es richtig abläuft - Die Idee vom neuen Bad zwischen Kundenwunsch und technischen Anforderungen“ der Unternehmen Dallmer, Keuco und Rehau geht ab Februar 2020 in die vierte Runde. Themen der Veranstaltungen sind die DIN 18534 für Innenräume, Trends und Techniken für bodengleiche Duschen und Regelungen für den Brand- sowie Schallschutz.



Wie läuft das Wasser richtig ab? Wie lassen sich bodengleiche Duschen am besten einbauen? Und welche Materialien sind zu verwenden? Diese Fragen beantworten die Experten der drei Unternehmen in ihrer gemeinsamen Seminarreihe. Insgesamt wird es neun Veranstaltungen in ganz Deutschland geben.

Nicht nur die Technik der Produkte spielt eine wesentliche Rolle, sondern auch neue Designs und Trends in modernen Bädern.

Die Seminare finden an folgenden Orten statt:

05. Februar 2020 in Böblingen,

06. Februar 2020 in Würzburg,

11. Februar 2020 in Münster,

12. Februar 2020 in Wolfsburg,

13. Februar 2020 in Hamburg,

18. Februar 2020 in Frankfurt am Main.



Weitere Informationen und alle Veranstaltungstermine finden Sie unter www.dallmer.de/seminare.